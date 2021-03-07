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Хинкель: «Считаем «Динамо» фаворитом»

07 Марта 2021, 21:46,

Тренер «Спартака» Андреас Хинкель на пресс-конференции после матча с «Краснодаром» (6:1) перебросил мостик на следующую игру с «Динамо».

- Можно ли считать теперь тройку нападения Промес, Ларссон и Соболев основной? Как команда будет готовиться к «Динамо», сделала ли выводы после поражения?

- Мы только что эту игру закончили и еще не думали о «Динамо». Все это впереди нам еще предстоит, будем заниматься этим вплотную послезавтра. Я считаю, что очень хорошая работа была проведена, очень хорошая подготовка. Каждый матч проходит по-разному, каждый соперник разный. Сегодня говоря о группе атаки, сегодня смогли забить все, почувствовали уверенность, в том числе и Эсекель Понсе, который вышел на замену, отметился забитым голом. Поэтому решение о том, кто будет в стартовом составе матча с «Динамо», будет приниматься в конце предстоящей недели. Поверьте мне, оно будет не самым простым. Когда есть такой выбор, выбирать всегда непросто. Говоря о подготовке с «Динамо», у всех в памяти свеж кубковый матч. Помните, как мы его начали? Мы начали здорово, ребята играли уверенно, без страха. Если бы не тот назначенный 11-метровый удар, после решения ВАРа, то непонятно, как развивался бы ход игры, потому что до того пенальти у «Динамо» по большому счету не было подходов к нашим воротам. Тем не менее, тот матч мы проиграли, поэтому считаем «Динамо» фаворитом и готовимся к матчу. Что будет, покажет время.
Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
Теги: Спартак Москва, Андреас Хинкель
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