«Локомотив» переиграл ЦСКА в московском дерби

Возобновление чемпионата России сразу принесло футбольной общественности интересное московское дерби между ЦСКА и «Локомотивом». Обоим коллективам необходимо добывать очки, ведь армейцы продолжают борьбу за чемпионство, а железнодорожники забарахтались в середине турнирной таблицы, явно рассчитывая на возобновление борьбы за еврокубки.

Московский ЦСКА до игры потерял основного вратаря Игоря Акинфеева, схватившего по официальной информации ОРВИ, а по неофициальной - коронавирус. Из «Урала» был срочно возвращён Илья Помазун, который с корабля на бал сразу занял место в рамке. Не досчиталась команда и Дивеева, а также – новичка команды Эмиля Бохинена. Место в атаке досталось ещё одному новичку команды – Саломону Рондону. У «Локомотива» в заявке нашлось место Дмитрию Баринову, который вернулся в строй после серьёзной травмы колена летом прошлого года. Полузащитник встретил начало матча на скамейке запасных.

Место в атаке «Локомотива» с первых минут занял Виталий Лисакович, и белорусский форвард довольно быстро доверие тренера оправдал. Казалось, что первые минуты остались за ЦСКА, но по сути первая же атака хозяев привела к успеху. Лисакович получил мяч в штрафной площади, технично на замахе убрал Васина, переправив мяч в ближнюю девятку ворот Помазуна. Армейцы не сильно расстроились, продолжая идти вперёд, но многочисленные ошибки мешали ЦСКА как следует потревожить Гилерме.

Игра проходила в приличном темпе, игроки ЦСКА продолжали больше владеть мячом, но при этом моментов не было довольно долгое время. В середине тайма отличный шанс получил для взятия ворот Никола Влашич, выскакивавший на ворота после заброса Фернандеса, но попасть в створ лидеру армейцев не удалось. Игроки «Локомотива» успешно отбивались от атак соперника, не забывая переходить в контратаки. Одна из них и завершилась взятием ворот. Камано выдал перевод налево на Крыховяка, который протащил мяч к штрафной площади и с её линии эффектным ударом отправил мяч в девятку.

В хорошем по темпу и активности первом тайме отличная реализация моментов помогла «Локомотиву» сделать приличную заявку на успех в матче. Неудивительно, что Ганчаренко пошёл на изменения уже после перерыва, выпустив на поле Эджуке и Кучаева. И дела у ЦСКА пошли. Уже на первых минутах второго тайма армейцы создали два отличных момента, но сначала Рондон пробил головой рядом с девяткой, а затем уже Гилерме спас свою команду после убойного удара из вратарской от Васина.

Игроки ЦСКА наладили контроль над мячом, захватили инициативу, организовав колоссальное давление на оборону «Локомотива». Об атаке железнодорожники в общем и не помышляли, сделав акцент на сохранении своих ворот в неприкосновенности. К середине тайма Ганчаренко освежил атаку, выпустив вместо Рондона Чалова, и Фёдор вскоре помог команде заработать пенальти. Форвард сбрасывал мяч с левого фланга в центр, и Рыбчинский сыграл плечом. ВАР после внимательного просмотра рекомендовал арбитру показать на точку.

К мячу подошёл Никола Влашич, но вместо создания нового витка интриги и жаркой концовки хорват отправил мяч выше перекладины, слегка «облизав» каркас ворот Гилерме. После этого разнервничавшийся Марко Николич быстро схватил две жёлтые карточки, заработал удаление, и оставшиеся минуты «Локомотив» провёл без своего наставника. К концовке поединка начали сказываться не самые оптимальные кондиции команд после зимней паузы. Армейцы заметно подсели функционально и сбавили свой атакующий порыв, не отличались высокими скоростями и хозяева. ЦСКА смог лишь наиграть на удар головой в исполнении Чалова, но получилось не очень сильно, и Гилерме мяч поймал.

В концовке матча состоялось долгожданное появление Дмитрия Баринова, которое сопровождалось жаркой поддержкой с трибун стадиона в Черкизово. Полузащитник получил свои несколько минут. «Локомотив» смог выстоять, так и не позволив армейцам забить хотя бы раз. Неплохое и яркое дерби стало хорошим подарком российским болельщикам на этапе возобновления чемпионата России.

Андрей СЕРГЕЕВ