«Локомотив» переиграл ЦСКА в московском дерби

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27 Февраля 2021, 20:54,
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Возобновление чемпионата России сразу принесло футбольной общественности интересное московское дерби между ЦСКА и «Локомотивом». Обоим коллективам необходимо добывать очки, ведь армейцы продолжают борьбу за чемпионство, а железнодорожники забарахтались в середине турнирной таблицы, явно рассчитывая на возобновление борьбы за еврокубки.
|(1:0) Лисакович Виталий 6'
|(2:0) Крыховяк Гжегож 41'
Московский ЦСКА до игры потерял основного вратаря Игоря Акинфеева, схватившего по официальной информации ОРВИ, а по неофициальной - коронавирус. Из «Урала» был срочно возвращён Илья Помазун, который с корабля на бал сразу занял место в рамке. Не досчиталась команда и Дивеева, а также – новичка команды Эмиля Бохинена. Место в атаке досталось ещё одному новичку команды – Саломону Рондону. У «Локомотива» в заявке нашлось место Дмитрию Баринову, который вернулся в строй после серьёзной травмы колена летом прошлого года. Полузащитник встретил начало матча на скамейке запасных.
Место в атаке «Локомотива» с первых минут занял Виталий Лисакович, и белорусский форвард довольно быстро доверие тренера оправдал. Казалось, что первые минуты остались за ЦСКА, но по сути первая же атака хозяев привела к успеху. Лисакович получил мяч в штрафной площади, технично на замахе убрал Васина, переправив мяч в ближнюю девятку ворот Помазуна. Армейцы не сильно расстроились, продолжая идти вперёд, но многочисленные ошибки мешали ЦСКА как следует потревожить Гилерме.
Игра проходила в приличном темпе, игроки ЦСКА продолжали больше владеть мячом, но при этом моментов не было довольно долгое время. В середине тайма отличный шанс получил для взятия ворот Никола Влашич, выскакивавший на ворота после заброса Фернандеса, но попасть в створ лидеру армейцев не удалось. Игроки «Локомотива» успешно отбивались от атак соперника, не забывая переходить в контратаки. Одна из них и завершилась взятием ворот. Камано выдал перевод налево на Крыховяка, который протащил мяч к штрафной площади и с её линии эффектным ударом отправил мяч в девятку.
В хорошем по темпу и активности первом тайме отличная реализация моментов помогла «Локомотиву» сделать приличную заявку на успех в матче. Неудивительно, что Ганчаренко пошёл на изменения уже после перерыва, выпустив на поле Эджуке и Кучаева. И дела у ЦСКА пошли. Уже на первых минутах второго тайма армейцы создали два отличных момента, но сначала Рондон пробил головой рядом с девяткой, а затем уже Гилерме спас свою команду после убойного удара из вратарской от Васина.
Игроки ЦСКА наладили контроль над мячом, захватили инициативу, организовав колоссальное давление на оборону «Локомотива». Об атаке железнодорожники в общем и не помышляли, сделав акцент на сохранении своих ворот в неприкосновенности. К середине тайма Ганчаренко освежил атаку, выпустив вместо Рондона Чалова, и Фёдор вскоре помог команде заработать пенальти. Форвард сбрасывал мяч с левого фланга в центр, и Рыбчинский сыграл плечом. ВАР после внимательного просмотра рекомендовал арбитру показать на точку.
К мячу подошёл Никола Влашич, но вместо создания нового витка интриги и жаркой концовки хорват отправил мяч выше перекладины, слегка «облизав» каркас ворот Гилерме. После этого разнервничавшийся Марко Николич быстро схватил две жёлтые карточки, заработал удаление, и оставшиеся минуты «Локомотив» провёл без своего наставника. К концовке поединка начали сказываться не самые оптимальные кондиции команд после зимней паузы. Армейцы заметно подсели функционально и сбавили свой атакующий порыв, не отличались высокими скоростями и хозяева. ЦСКА смог лишь наиграть на удар головой в исполнении Чалова, но получилось не очень сильно, и Гилерме мяч поймал.
В концовке матча состоялось долгожданное появление Дмитрия Баринова, которое сопровождалось жаркой поддержкой с трибун стадиона в Черкизово. Полузащитник получил свои несколько минут. «Локомотив» смог выстоять, так и не позволив армейцам забить хотя бы раз. Неплохое и яркое дерби стало хорошим подарком российским болельщикам на этапе возобновления чемпионата России.
Андрей СЕРГЕЕВ
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Евро-Футбол.Ру Clause89
|Теги: ЦСКА Москва, Локомотив Москва, Никола Влашич, Российская Премьер-Лига, Виталий Лисакович
Болельщик Спапртака: Локомотив с победой! Пенальти не было как и в матче Спартака с Динамо.
Результатом удовлетворен, игра - так себе, зато реализация великолепна. Баринов вернулся, и это хорошо!
Как в старые добрые загубили все свои моменты и апофеозом пеналь мимо ворот) После этого видимо поняли что не прет и бросили играть)
У паровоза все с точностью наоборот, полтора момента были и те залетели, так что поздравляю, по моему мнению, с не вполне заслуженной, но все же победой!) Всех с возобновлением нашего тухлого, но оттого не менее родного и любимого решен футболяо!))
ну объективно, в 1 тайме цска ничего не показал в атаке.
Кроме убойного момента у Рондона в самом конце тайма, когда толком не попал по мячу чуть ли не в пределах вратарской. Но не менее объективно локомотива во втором тайме вообще не было, иногда только за счет Крыховяка переводили дух)
Отлично!! Всех с победой! Первый тайм шикарный. Николич 3-0 цска
Первый тайм на отлично, два шикарных гола, в обороне супер. Второй тайм вызывает много вопросов, то ли физики не хватило, то ли опять стали дурью маятся, но повезло!
Всех с Победой!!!
в начале 2 тайма кони ва-банк пошли, но сумели удержаться, а там дальше на опыте от обороны.
Просто пожар не понравился, были в обороне огрехи
в принципе пожар возник из-за того, что Рыбчинский не мог справляться с Энжуке. Влашича грамотно сегодня прикрыли и он был никакой. Пенка на марс тому подтверждение