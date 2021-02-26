Набабкин получил очередную серьёзную травму

Защитник ЦСКА Кирилл Набабкин повредил паховое сухожилие и надолго выбыл из строя. Таким образом, залечив травму крестообразных связок колена, ветеран «армейской команды» снова надолго оказался в лазарете, сообщает Sport24. Проблемы со здоровьем подтвердил и агент футболиста Арсен Минасов. Предполагается, что Набабкин вернется на поле в конце сезона или позже.

34-летний Набабкин всего трижды выходил на поле в чемпионате России 2020/21. В ЦСКА он играет с 2010 года, за это время проведя 183 поединка в Премьер-лиге.

Ранее сообщалось о том, что Набабкин вернулся в общую группу футболистов ЦСКА на сборах в Испании.