Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ 2020-2021
Сделать ставку
﻿
0

Набабкин получил очередную серьёзную травму

26 Февраля 2021, 18:06,

Защитник ЦСКА Кирилл Набабкин повредил паховое сухожилие и надолго выбыл из строя. Таким образом, залечив травму крестообразных связок колена, ветеран «армейской команды» снова надолго оказался в лазарете, сообщает Sport24. Проблемы со здоровьем подтвердил и агент футболиста Арсен Минасов. Предполагается, что Набабкин вернется на поле в конце сезона или позже.

34-летний Набабкин всего трижды выходил на поле в чемпионате России 2020/21. В ЦСКА он играет с 2010 года, за это время проведя 183 поединка в Премьер-лиге.

Ранее сообщалось о том, что Набабкин вернулся в общую группу футболистов ЦСКА на сборах в Испании.
Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
Теги: ЦСКА Москва, Кирилл Набабкин
★ Добавьте Евро-Футбол в источники

    Подписывайтесь на Евро-Футбол в Яндекс.Дзен!

Читайте также на "Евро-футбол.ру":
Комментарии (0)
Написать комментарий Рейтинг комментариев
Новости партнёров:
Обсуждаемые материалы
«Кадис» наказал «Барселону» за слабую реализацию моментов
«Кадис» наказал «Барселону» за слабую реализацию моментов
Чудо-гол Жиру решил исход битвы «Атлетико» и «Челси» в Бухаресте
Чудо-гол Жиру решил исход битвы «Атлетико» и «Челси» в Бухаресте
А «Спартак» – как обычно: «Красно-белые» проиграли в морозном дерби «Динамо» и бесславно вылетели из Кубка
А «Спартак» – как обычно: «Красно-белые» проиграли в морозном дерби «Динамо» и бесславно вылетели из Кубка
«Бавария» разгромила «Лацио» и одной ногой шагнула в четвертьфинал
«Бавария» разгромила «Лацио» и одной ногой шагнула в четвертьфинал
​Какие команды РПЛ попадут в еврокубки
​Какие команды РПЛ попадут в еврокубки


Рейтинг букмекерских контор
1 Бонус: 15000 Обзор Играть
2 Бонус: 10000 Обзор Играть
3 Бонус: 5000 Обзор Играть
4 Бонус: 10000 Обзор Играть
5 Бонус: 19500 Обзор Играть
6 Бонус: 15000 Обзор Играть
7 Бонус: 500 Обзор Играть
8 Бонус: 1000 Обзор Играть
9 Бонус: 1000 Обзор Играть
10 Бонус: 1000 Обзор Играть
Полный рейтинг букмекеров от Евро-футбола