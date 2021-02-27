​Бохинен пропускает матч с «Локомотивом» из-за коронавируса

Зимний новичок ЦСКА Эмиль Бохинен не попал в заявку на игру двадцатого тура Премьер-лиги против «Локомотива». Как стало известно сетевому изданию «Евро-Футбол.Ру», норвежский полузащитник сдал положительный тест на коронавирус.

Ранее Metaratings.ru сообщил, что новичок «армейцев» сдал сомнительный тест на новую коронавирусную инфекцию.

За пределами заявки «армейцев» на игру оказались ещё несколько футболистов, в частности голкипер Игорь Акинфеев. Пресс-служба ЦСКА сообщала, что вратарь изолировался от команды на фоне симптомов ОРВИ.

Напомним, Эмиль Бохинен перебрался в ЦСКА из «Стабека».

«Локомотив» и ЦСКА начнут матч в семь часов вечера по Москве. Не пропустите подробную текстовую трансляцию на страницах LiveResult.