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Смородская: «Ожидаю только победы «Локомотива». ЦСКА не в лучшей форме»

26 Февраля 2021, 20:35,

Бывший президент «Локомотива» Ольга Смородская верит в победу «железнодорожников» в матче с ЦСКА.

«Ожидаю только победы «Локомотива». ЦСКА не в лучшей форме. В большей степени, на игре скажется именно отсутствие Акинфеева», - приводит слова Смородской «Спорт-Экспресс».

Матч между «Локомотивом» и ЦСКА состоится завтра, 27 февраля, стартовый свисток о начале встречи запланирован на 19:00 по московскому времени.

После девятнадцати туров ЦСКА занимает второе место в турнирной таблице российской Премьер-лиги, а подопечные Марко Николича расположились лишь на восьмой строчке, отставая от «армейцев» на девять зачетных баллов.
Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
Теги: ЦСКА Москва, Локомотив Москва, Ольга Смородская
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