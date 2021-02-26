Смородская: «Ожидаю только победы «Локомотива». ЦСКА не в лучшей форме»

Бывший президент «Локомотива» Ольга Смородская верит в победу «железнодорожников» в матче с ЦСКА.

«Ожидаю только победы «Локомотива». ЦСКА не в лучшей форме. В большей степени, на игре скажется именно отсутствие Акинфеева», - приводит слова Смородской «Спорт-Экспресс».

Матч между «Локомотивом» и ЦСКА состоится завтра, 27 февраля, стартовый свисток о начале встречи запланирован на 19:00 по московскому времени.

После девятнадцати туров ЦСКА занимает второе место в турнирной таблице российской Премьер-лиги, а подопечные Марко Николича расположились лишь на восьмой строчке, отставая от «армейцев» на девять зачетных баллов.