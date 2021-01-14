Дивеев: «Марадишвили никогда бы не стал капитаном»

Защитник ЦСКА Игорь Дивеев на клубном канале в YouTube рассказал о шутках в клубе, следующем капитане после Игоря Акинфеева и многом другом.

- Кто не любит, когда над ним шутят?

- Да нет таких, все нормально относятся. Юмор же есть тяжелый и легкий, мне вот по барабану.

- Кого нужно мотивировать пряником, а кого - кнутом?

- Кучаева. Пряником, наверное, Чалова. А кнутом, наверное, Набабкина.

- Человек без чувства юмора?

- Нет такого человека. Хотя есть, Карпов. Его юмор, может быть, для кого-то другого смешной, но не для меня.

- Кому можно не тренироваться, чтобы хорошо играть?

- Наверное, Марио.

- Кто никогда не смог бы стать капитаном?

- Наверное, Костя Марадишвили, потому что не разговаривает вообще и ничего не говорит вообще. Он так, может парой словечек перекинуться. А так чтобы за столом посидеть, поболтать - нет. На тренировках вообще, как рыба.

- Кто смог бы стать лучшим капитаном после Акинфеева?

- Наверное, Чалов.

- Кто берет больше всего билетов на домашний матч?

- Ильзат Ахметов. Помню, он брал там 20 или больше билетов на игру.

- Твои лучшие друзья в команде, кроме Кучаева?

- Обляков, Чалов, Кучаев. Мы больше вчетвером общаемся там. И Помазун.

- Кто больше всего помог тебе адаптироваться в команде?

- Ваня Обляков, когда я приходил, он мне больше всего помог, подсказал, кто как. Даже как мы с Чаловым познакомились - только через Ваню. И с командой мне Ваня помог, ему огромное спасибо могу сказать.

- Когда ты только приехал сюда, Ваня тебя водил, в столовую…

- Да, вот повар, вот Федя, вот оператор.

- Кто самый амбициозный из молодых?

- Из старых я бы назвал Дзагоева. Из молодых? Наверное, Иван Обляков. Он не любитель проигрывать вообще ни в какую. На любой тренировке, турнир или не турнир, он не любит проигрывать вообще.