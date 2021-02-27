Ганчаренко: «Помазун пришёл так, как будто, никуда не уходил»

Главный тренер ЦСКА Виктор Ганчаренко поделился ожиданиями от матча с «Локомотивом» в эфире канала «Матч ТВ».

- Сегодня в воротах Илья Помазун вместо Игоря Акинфеева. Он срочно вызван из аренды. Какого его, прежде всего, моральное состояние?

- Он пришел так, как будто, никуда не уходил. Он знает все требования, которые у нас есть, это был оптимальный вариант - его приход. Он в нормальной хорошей форме находится, не видим здесь никаких проблем.

- Аналогичный вопрос по Васину вместо Дивеева в центре обороны?

- Витя опытный игрок все-таки, и нас случай травм, дисквалификаций, каких-то болезней нужны игроки, которые могут заменить тех, кто выпадает. Ты не можешь одним составом сыграть все 30 матчей.

- Рондон сегодня в старте. Какой игры вы сегодня от него ждете?

- Мы его качества хорошо знаем, уже смогли его адаптировать, на наш взгляд, под те задачи, которые у нас есть, под те требования. Он это все понимает. Вопрос в том, как мы это воплотим в жизнь. Он хорошо готов к сегодняшнее игре, хорошо поработал, поэтому посмотрим, как это все будет на футбольном поле.

- С момента вашего последнего матча против «Локомотива» у них другая схема и действующие лица. Насколько это осложняло вашу тренерскую подготовку к этому матчу?

- Современный информационный век таков, что что-то сложно утаить. Мы видели все матчи «Локомотива» и прекрасно знаем их возможности, как они действуют. Поэтому весь вопрос в том, что есть наш план, и есть план соперника. Вопрос в том, кто его воплотит в жизнь.