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Магнуссон: «В игре с «Локомотивом» нельзя засыпать ни на секунду, это может дорого обойтись»

27 Февраля 2021, 12:17,

Защитник московского ЦСКА Хёрдур Магнуссон высказался о предстоящем поединке против «Локомотива» в рамках 20-го тура чемпионата России.

«У «Локо» хорошее нападение и полузащита. В матче с ними нельзя засыпать ни на секунду, это может слишком дорого обойтись. Такая команда накажет сразу», - рассказал исландский футболист в интервью клубной пресс-службе.

Московское дерби пройдет в субботу, 27-го февраля. Начало поединка запланировано в 19:00 по московскому времени. Текстовую трансляцию противостояния организует Liveresult.

После 19 туров Премьер-лиги «Локомотив» занимает восьмую строчку в турнирной таблице, а ЦСКА располагается на втором месте.
Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: ЦСКА Москва, Локомотив Москва, Хёрдур Магнуссон
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