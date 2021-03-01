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Алексей Николаев разобрал назначение пенальти в ворота «Локомотива»

01 Марта 2021, 20:44,

Экс-арбитр Алексей Николаев в эфире канала «Матч Премьер» поддержал решение судьи назначить пенальти в ворота «Локомотива» в матче с ЦСКА.

- Мы хотели бы сравнить пенальти в ворота «Локомотива» с таким самым шумным моментом последних дней, той самой рукой Мозеса. В руке Рыбчинского все ли по законам жанра?

- Изначально у нас интересный тандем появился в лице Павла Кукуяна и Кирилла Левникова. Если брать матч «Динамо» - «Спартак», где работал Левникова, в на ВАР был Кукуян, то здесь ребят поменяли местами. Прилетело в обратку, вернулся такой же 11-метровый с вмешательством ВАР. Эта рука была даже попроще игры рукой Мозеса, потому что мы видим отставленную руку в неестественном положении. И мяч попадает в ту часть руки, которой играть нельзя. Здесь все довольно просто. Единственное, было очень сложно увидеть самому главному арбитру детали этого эпизода. А еще было почему проще, потому что ЭСК единогласно поддержала решение Левникова в игре «Динамо» - «Спартак», и наш консультант по ВАР Дэвид Эллерей тоже признал действия бригады судей и ВАР как очень хорошие. Поэтому в этой ситуации, я думаю,  все говорит за то, что принято верное решение - 11-метровый удар, который, правда, не забили.
Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
Теги: ЦСКА Москва, Локомотив Москва, Алексей Николаев
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