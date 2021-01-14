Дивеев: «Овчинников и Набабкин боятся летать»

Защитник ЦСКА Игорь Дивеев на клубном канале в YouTube поговорил о бане, женской логике, тактике и другом.

- Кто больше всего любит баню?

- Карпов и Акинфеев. Ваня дольше сидит, он может там спать.

- Кто из игроков любит ювелирные украшения?

- Сигурдссон, там часики, сережки, много чего, браслетики, колечки?

- А тебе нравится такой стиль?

- Часы - да, а сережки нет. Мне папа за это сразу минус сделает. Ему то идет, ничего не имею против этого.

- Кто лучше всего понимает женскую логику?

- Наверное, Набабкин.

- Кто лучше всего понимает тактику?

- Да все ее, наверное, понимают, потому что мы на теории и так на поле ходим. Михалыч показывает, как куда и чего, наверное, все понимают.

- Кто лучше всего получается на фото?

- Магнуссон.

- Кто ненавидит клубное ТВ?

- Мне кажется, все к этому нормально относятся. Все ищут позитив, нужно какое-то разнообразие на сборах, потому что с ума сойдешь месяц здесь находиться. А так снялся, поговорил, посмеялся, мне кажется, все нормально к этому относятся, нет ничего такого.

- Кто хуже всего переносит перелеты?

- Те, кто боится летать. Овчинников, знаю, боится. Набабкин боится. Кучаев, может быть, хотя нет, он фильм посмотрит.

- Кто смотрит больше всего футбола?

- Чалов с Кучаевым, они всегда смотрят. Там Англия, Испания, на айпадах смотрят. А я так…

- С кем дружат абсолютно все?

- У нас в команде все друг с другом дружат. У нас нет такого, что кто-то один ходит или с кем-то не общаются. У нас команда дружная, все могут со всеми разговаривать и общаться.

- Кто может расплакаться после важного проигранного матча?

- Наверное, сейчас никто, хотя смотря какой матч. Если чемпионат мира, то, мне кажется, я сам бы пустил слезу после финального матча.

- Я видела, как Влашич плакал, прямо рыдал после матча чемпионата России.

- Когда была ситуация с «Рубином», когда 2:0 или 2:1 выиграли, и там вытащили пенальти или какой-то опасный момент был. Если бы там забили и не вышли, тогда, может быть, тоже. А так - нет.