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Николич объяснил своё возмущение 11-метровым

27 Февраля 2021, 21:32,

Главный тренер «Локомотива» Марко Николич поделился впечатлениями от матча с ЦСКА (2:0) в эфире канала «Матч Премьер».

- Сначала объясните, что случилось в эпизоде с вашим удалением.

- Сначала скажу, что ребята молодцы, сыграли нормально. Три важных очка у нас. Сегодня не так легка ситуация была перед игрой. У нас сегодня не было 8 игроков, которые могут считаться игроками основы. Отсутствовали Мурило, Смолов, Антон Миранчук, Зе Луиш, с первых минут не было Баринова, Димы Живоглядова, Влада Игнатьева. Еще одного забыл сейчас.  Но молодцы ребята, набрали три очка, и надо продолжать работу, сразу надо думать о следующей игре, которая будет аж через 9 дней, что очень странно, потому что мы готовили команду, чтобы играть в начале сезона через 9 дней? Так есть, надо долг готовиться к «Арсеналу», которая сейчас неприятная команда.

- Если о футболе говорить, в чем сегодня «Локомотив» был сильнее ЦСКА?

- В этом плане ничего особенного не происходило, это был спор с четвертым судьей, это он принял решение мне показать карточку.

- Вы стали эмоционально реагировать после того, как Влашич промахнулся. Вы никак не могли совладать с эмоциями?

- Мне вообще хватает контроля, но есть момент, когда  надо показать. Я считаю, что сегодня был момент.

- Такой момент с попаданием в предплечье - это не пенальти?

- Не хочу дальше комментировать ситуацию, потому что у нас было совещание с судейским комитетом перед началом сезона, и там говорили о новом регламенте, который поменяли. Мог быть пенальти или нет, это сейчас не важно. Нам хочется знать, могут ли так делать судьи после минуты игры. Надо знать. Тогда я бы не был эмоциональный из-за регламента, но я слышал на совещании другое. Это не первый раз. Если помните игру против  «Ротора» здесь, когда мяч попал в судью, и тогда на контратаке соперник… тогда мне тоже сказали по-другому.

- В чем сегодня «Локомотив» был сильнее ЦСКА в футбольных компонентах?

- Мы были командой.  В первом тайме показывали хороший футбол, потом устали. Не было много возможностей поменять состав, когда это надо было сделать. Но все вместе решили продолжить хорошую работу со сборов в первой официальной игре против «Тамбова». Еще один «сухой» матч у нас. Мы забили два, потом были проблемы во втором тайме, но удержали, ребята молодцы, двигаемся дальше.
Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
Теги: Локомотив Москва, Марко Николич
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