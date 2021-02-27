​Ганчаренко резко отреагировал на вопрос о заражении игроков коронавирусом

Виктор Ганчаренко после поражения от «Локомотива» резко отреагировал на вопрос о заражении нескольких игроков команды коронавирусом.

Накануне ЦСКА сообщил, что Игоря Акинфеева изолировали от команды из-за симптомов ОРВИ. В то же время СМИ активно обсуждают возможное заражение коронавирусом не только Акинфеева, но и ряда других игроков команды. Все они пропустили субботний матч чемпионата.

«Вы должны читать новости на нашем сайте. И не задавать вопросы о тех, кто не сыграл», - резко сказал Ганчаренко на пресс-конференции.

Напомним, ЦСКА проиграл «Локомотиву» на выезде со счётом 0:2.