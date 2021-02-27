​«Локомотив» объявил состав на дерби с ЦСКА

В главном поединке двадцатого тура российского чемпионата сразятся «Локомотив» и ЦСКА. Рулевой «железнодорожников» Марко Николич включил в стартовый состав своей команды таких футболистов:

Гилерме, Рыбчинский, Чорлука, Пабло, Рыбус, Крыховяк, Мухин, Куликов, Камано, Жемалетдинов, Лисакович.

Стоит отметить нахождение в числе запасных игроков полузащитника Дмитрия Баринова. Он не играл за «Локомотив» с лета по причине серьёзной травмы колена.

Игра между «Локомотивом» и ЦСКА начнётся в семь часов вечера. Следить за дерби во всех красках вам поможет трансляция в формате текстовой на портале LiveResult.