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ЦСКА - о Гинере: «20 лет с лучшим президентом - золотая эпоха»

20 Февраля 2021, 12:25,

В официальном «Твиттере» московского ЦСКА опубликовано видео в честь президента клуба Евгения Гинера. Он занимает руководящую должность ровно 20 лет - с 20-го февраля 2001-го года.

При Гинере «армейцы» шесть раз становились чемпионами России, семь раз выигрывали Кубок страны и становились обладателями кубка УЕФА.

На зимний перерыв ЦСКА отправился на втором месте в турнирной таблице Премьер-лиги. «Армейцы» набрали 37 очков и отстают от лидирующего «Зенита» на четыре балла.

В первом матче чемпионата России после паузы подопечные Виктора Ганчаренко встретятся с «Локомотивом». Игра пройдет на «РЖД Арене» 27-го февраля.
Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: ЦСКА Москва, Евгений Гинер
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