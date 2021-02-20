ЦСКА - о Гинере: «20 лет с лучшим президентом - золотая эпоха»

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20 Февраля 2021, 12:25,
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В официальном «Твиттере» московского ЦСКА опубликовано видео в честь президента клуба Евгения Гинера. Он занимает руководящую должность ровно 20 лет - с 20-го февраля 2001-го года.
При Гинере «армейцы» шесть раз становились чемпионами России, семь раз выигрывали Кубок страны и становились обладателями кубка УЕФА.
На зимний перерыв ЦСКА отправился на втором месте в турнирной таблице Премьер-лиги. «Армейцы» набрали 37 очков и отстают от лидирующего «Зенита» на четыре балла.
В первом матче чемпионата России после паузы подопечные Виктора Ганчаренко встретятся с «Локомотивом». Игра пройдет на «РЖД Арене» 27-го февраля.
20 лет с лучшим президентом — золотая эпоха, которая далека от завершения pic.twitter.com/WY1KT8pHRq— ПФК ЦСКА Москва (@pfc_cska) February 20, 2021
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Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
|Теги: ЦСКА Москва, Евгений Гинер