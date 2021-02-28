​Чорлука отметил победу над ЦСКА бокалом пива

В главном матче двадцатого тура чемпионата России «Локомотив» обыграл ЦСКА со счётом 2:0. Капитан «железнодорожников» Ведран Чорлука отметил успех своей команды в дерби бокалом пива. Соответствующую фотографию хорватский футболист разместил в «сториз» на своей страничке в Instagram.

Всего в нынешнем сезоне тридцатипятилетний Ведран Чорлука провёл за «Локомотив» двадцать два матча. На счету защитника один забитый гол и один результативный пас на партнёра.

Победа над ЦСКА позволила «Локомотиву» подняться на шестое место в турнирной таблице Премьер-лиги России.