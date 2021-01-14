Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ 2020-2021
Сделать ставку
﻿
0

Врач «Локомотива» назвал сроки восстановления Смолова, Зе Луиша и Баринова

14 Января 2021, 11:58,

Global Look Press

Стали известны сроки восстановления травмированных футболистов московского «Локомотива». Об этом в интервью изданию «Спорт-экспресс» рассказал клубный врач Никита Карлицкий.

По словам доктора, нападающий Фёдор Смолов будет готов к первому сбору. Он полностью восстановился после повреждения

Полузащитник Дмитрий Баринов лечится с опережением графика. Возвращение хавбека планируется на начало второго сбора.

Форварду Зе Луишу требуется время после операции. Планируется, что он восстановится ко второму сбору.

После 19 туров чемпионата России «железнодорожники» набрали 28 баллов и занимают лишь восьмое место в турнирной таблице. Отставание от лидирующего «Зенита» составляет 13 очков.
Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Локомотив Москва, Фёдор Смолов, Зе Луиш, Дмитрий Баринов
★ Добавьте Евро-Футбол в источники

    Подписывайтесь на Евро-Футбол в Яндекс.Дзен!

Читайте также на "Евро-футбол.ру":
Комментарии (0)
Написать комментарий Рейтинг комментариев
Новости партнёров:
Обсуждаемые материалы
Дубли Гризманна и Месси позволили «Барселоне» разгромить «Гранаду»
Дубли Гризманна и Месси позволили «Барселоне» разгромить «Гранаду»
Роналду повторил мировой рекорд по количеству голов за карьеру
Роналду повторил мировой рекорд по количеству голов за карьеру
Комментаторы «Матч ТВ» получили перечень англицизмов, которые запрещено употреблять в эфире
Комментаторы «Матч ТВ» получили перечень англицизмов, которые запрещено употреблять в эфире
Снегопад помешал «Реалу» забить «Осасуне»
Снегопад помешал «Реалу» забить «Осасуне»
Холанн намерен расторгнуть контракт с «Боруссией» ради «Барселоны»
Холанн намерен расторгнуть контракт с «Боруссией» ради «Барселоны»


Рейтинг букмекерских контор
1 Бонус: 15000 Обзор Играть
2 Бонус: 10000 Обзор Играть
3 Бонус: 5000 Обзор Играть
4 Бонус: 10000 Обзор Играть
5 Бонус: 19500 Обзор Играть
6 Бонус: 15000 Обзор Играть
7 Бонус: 500 Обзор Играть
8 Бонус: 1000 Обзор Играть
9 Бонус: 1000 Обзор Играть
10 Бонус: 1000 Обзор Играть
Полный рейтинг букмекеров от Евро-футбола