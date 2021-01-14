Врач «Локомотива» назвал сроки восстановления Смолова, Зе Луиша и Баринова

Стали известны сроки восстановления травмированных футболистов московского «Локомотива». Об этом в интервью изданию «Спорт-экспресс» рассказал клубный врач Никита Карлицкий.

По словам доктора, нападающий Фёдор Смолов будет готов к первому сбору. Он полностью восстановился после повреждения

Полузащитник Дмитрий Баринов лечится с опережением графика. Возвращение хавбека планируется на начало второго сбора.

Форварду Зе Луишу требуется время после операции. Планируется, что он восстановится ко второму сбору.

После 19 туров чемпионата России «железнодорожники» набрали 28 баллов и занимают лишь восьмое место в турнирной таблице. Отставание от лидирующего «Зенита» составляет 13 очков.