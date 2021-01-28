Аванесян надеется закрепиться в составе ЦСКА

18-летний игрок московского ЦСКА Тигран Аванесян дал комментарий после победы над испанской «Мурсией» на предсезонном товарищеском матче «армейцев», цитирует пресс-служба столичного клуба.

«Главное что мы выиграли, реализовали моменты, уверенно сыграли», - заявил молодой футболист. «Моя цель на сборе - это показывать то, на что я способен. Я приехал, чтобы закрепиться в составе».

В игре с «Мурсией» Тигран отметился одним мячом и отдал одну голевую передачу. Аванесян в сезоне 2018/2019 провёл 4 матча в Юношеской лиге УЕФА за команду ЦСКА не старше 19 лет, где не отметился результативными действиями.