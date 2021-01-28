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Аванесян надеется закрепиться в составе ЦСКА

28 Января 2021, 20:50,

Евро-Футбол.Ру

18-летний игрок московского ЦСКА Тигран Аванесян дал комментарий после победы над испанской «Мурсией» на предсезонном товарищеском матче «армейцев», цитирует пресс-служба столичного клуба.  

«Главное что мы выиграли, реализовали моменты, уверенно сыграли», - заявил молодой футболист. «Моя цель на сборе - это показывать то, на что я способен. Я приехал, чтобы закрепиться в составе». 

В игре с «Мурсией» Тигран отметился одним мячом и отдал одну голевую передачу. Аванесян в сезоне 2018/2019 провёл 4 матча в Юношеской лиге УЕФА за команду ЦСКА не старше 19 лет, где не отметился  результативными действиями. 
Евро-Футбол.Ру Григорий Звоников
Теги: ЦСКА Москва, Тигран Аванесян
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Комментарии (1)
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Super fanat
28 Января 2021, 21:21

Ну, в ЦСКА всё возможно, но я думаю, что пока рано даже думать о таком. Юношеская лига УЕФА - уже прошлое, нужно идти в российский клуб на стажировку. А там, глядишь, и к составу поближе подойдёт. Ведь игроку нужно набирать опыт, даже для молодого ЦСКА это нужно.

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