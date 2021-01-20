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Главный плюс селекции ЦСКА заключается в том, что играть приходится своими воспитанниками

20 Января 2021, 13:09,

Global Look Press

Трансферной политикой ЦСКА в своё время все восхищались: когда-то «армейцы» раз за разом удивляли удачными покупками. Теперь же приобретения москвичей вызывают лишь недоумение. Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» пытается понять, что случилось.

ЦСКА в России долго считался едва ли не эталоном по части приобретений. «Армейцы» в эпоху Евгения Гинера всякий раз делали удачные трансферы, которые били в цель. Иржи Ярошик, Ивица Олич, Вагнер Лав, Даниэль Карвалью, Жо, Милош Красич, Сейду Думбия, Кейсуке Хонда, Ахмед Муса, Понтус Вернблум, Расмус Эльм, Марио Фернандес. Хотя недруги могут вспомнить Янчика, Рамона, Калоуду, Маазу, Ратиньо и, конечно, Феррейру, но в целом провалы в трансферной кампании были исключением из правил.

Однако сейчас все приобретения ЦСКА вызывают удивление. Команда завершила процесс перестройки, но её результат выглядит странным. За последние три года можно лишь отметить покупку Николы Влашича и Ивана Облякова (но в его случае «не попасть» было сложно). Три года назад «армейцы» набрали молодёжь, которая мало себя оправдывает: Нисимура и Бийол уже бегают по арендам, Бистрович вот-вот к ним в этом присоединится. Магнуссон не выглядит великим защитником, да и Сигурдссон пока талант не раскрывает. Потом были Шарлия, Лукас Сантос. Апофеозом пока выглядит летняя трансферная кампания-2020, когда ЦСКА выложил 30 миллионов евро, но пока смысла в этом не видно.

Наблюдая за всем этим, невольно задаёшься вопросом, а где и когда была настоящая селекция ЦСКА? Говорят, что раньше трансферы «армейцев» курировались чуть ли не скаутами «Челси», ведь Роман Абрамович, как известно, дружен с Евгением Гинером. Якобы в Лондоне московский клуб рассматривали как плацдарм для европейской адаптации. Однако в это верится с трудом, потому что из всех приобретений из ЦСКА в «Челси» перебрался лишь Ярошик (Жиркова не будем вспоминать, уж его точно не селекционеры «синих» нашли). Тем не менее очевидно, что какой-то глобальный сбой произошёл, и едва ли он связан с уходом от «армейцев» какого-то трансферного гуру (иначе он точно где-то бы всплыл).

Кстати, говорилось, что летние трансферы прошлого года спонсировались неким инвестиционным фондом. Если это и так, то хочется узнать, кто тогда выбрал Фукса, Эджуке и особенно Гайича?

Сейчас ЦСКА продолжает удивлять, активно ведя переговоры по Данило, который в «Ницце» не играет вовсе. Неужели резервист французского середняка — достойное усиление?

Трансферная кампания ЦСКА вызывает лишь вопросы, и с каждым разом всё больше и больше. Кажется, что в стане «армейцев» перестали всерьёз искать усиление, а предпочитают брать тех, кто есть. Учитывая упавший уровень чемпионата России, этого хватает для борьбы за высокие места. При этом такие легионеры позволяют выпускникам школы «красно-синих» противится в состав, что выглядит, пожалуй, единственным положительным моментом.

Андрей Центров
Евро-Футбол.Ру Екатерина Нестерова
Теги: ЦСКА Москва
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