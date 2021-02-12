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Ушёл из жизни массажист ЦСКА и сборной России Михаил Насибов

12 Февраля 2021, 12:16,

В возрасте 67 лет ушел из жизни массажист московского ЦСКА и национальной сборной России Михаил Насибов. Об этом сообщила пресс-служба «армейцев» в «Твиттере».

«Наш клуб понес большую утрату: скончался легендарный массажист Михаил Насибов. Клуб глубоко скорбит и выражает соболезнования семье и близким Михаила Николаевича», - гласит сообщение столичного клуба.

По итогам 19 туров чемпионата России ЦСКА занимает второе место в турнирной таблице, отставая от лидирующего «Зенита» на четыре балла. 27-го февраля «армейцы» проведут первый матч после перерыва. Соперником столичного клуба будет «Локомотив».
Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: ЦСКА Москва, Михаил Насибов
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