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Стало известно, кто станет основным вратарём ЦСКА после заболевания Акинфеева

25 Февраля 2021, 10:52,

Голкипер Илья Помазун, выступавший в этом сезоне на правах аренды за «Урал», досрочно возвращается в московский ЦСКА из-за заболевания коронавирусной инфекцией основного вратаря команды Игоря Акинфеева. Об этом ТАСС заявил президент екатеринбургского клуба Григорий Иванов.

«У нас была договоренность, если заберут, значит, заберут. Пока никаких вопросов нет, но хотят забрать. Нас ставят в такое положение», - сказал руководитель.

В нынешнем сезоне Премьер-лиги Помазун провел 17 поединков, в которых пропустил 17 мячей.

После 19 туров ЦСКА занимает второе место в турнирной таблице чемпионата России. Ближайший матч подопечные Виктора Ганчаренко проведут на выезде против «Локомотива» на «РЖД Арене» 27-го февраля. Начало - 19:00 мск.
Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: ЦСКА Москва, Игорь Акинфеев, Григорий Иванов, Илья Помазун
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Комментарии (1)
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HG2017
25 Февраля 2021, 12:30

Акинфеев, Сафонов.. Но нет, это не заговор конечно же!

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