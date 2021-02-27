​Николича удалили в матче с ЦСКА

В субботу вечером в Премьер-лиге России проходит дерби между «Локомотивом» и ЦСКА. Примерно за двадцать минут до конца поединка рулевой «железнодорожников» Марко Николич был удалён со скамейки за споры с арбитром. Сербский тренер получил сначала жёлтую, а затем и красную карточку.

Отметим, что Николич выражал недовольство назначенным в ворота его команды пенальти. Впрочем, ЦСКА сократить разрыв в счёте до минимального не смог, поскольку Никола Влашич с одиннадцатиметровой отметки в створ не попал.

Следить за поединком между московскими командами можно на страницах LiveResult в текстовой трансляции.