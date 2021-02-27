​Баринов сыграл впервые с лета

В субботу вечером «Локомотив» отпраздновал победу над ЦСКА в дерби – после финального свистка на табло «РЖД Арены» остался гореть счёт 2:0. На последних минутах в составе «железнодорожников» на поле появился полузащитник Дмитрий Баринов. Эта игра стала для него первой с лета. В августовском матче чемпионата против «Спартака» Баринов получил серьёзную травму колена.

«Локомотив» поднялся на шестое место в турнирной таблице российской Премьер-лиги. ЦСКА пока остаётся вторым, но в воскресенье команду Виктора Ганчаренко может обойти «Спартак» в случае своей победы над «Рубином».