ЦСКА снял ремейк на «Операцию Ы» с Ганчаренко и Акинфеевым

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30 Декабря 2020, 12:59,
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Московский ЦСКА опубликовал новогодний ролик по мотивам известной киноленты «Операция Ы и другие приключения Шурика».
В пародии приняли участие наставник команды Виктор Ганчаренко, защитники Кирилл Набабкин, Игорь Дивеев и Наир Тикнизян, а также хавбек Ильзат Ахметов и форвард Илья Шкурин.
Кроме того, в праздничном ролике принял участие голкипер Игорь Акинфеев.
На зимний перерыв «армейцы» ушли на втором месте в турнирной таблице РПЛ. На счету команды Ганчаренко 37 баллов. ЦСКА отстает от лидирующего «Зенита» на четыре очка.
Чемпионат России возобновится 27-го февраля 2021-го года.
В новом ремейке легендарной сцены из кинофильма «Операция Ы»: наш главный тренер, вся молодёжь и не только pic.twitter.com/3DLjIbnj2g— ПФК ЦСКА Москва (@pfc_cska) December 30, 2020
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Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
|Теги: ЦСКА Москва, Игорь Акинфеев, Виктор Ганчаренко