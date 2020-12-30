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ЦСКА снял ремейк на «Операцию Ы» с Ганчаренко и Акинфеевым

30 Декабря 2020, 12:59,

Евро-Футбол.Ру

Московский ЦСКА опубликовал новогодний ролик по мотивам известной киноленты «Операция Ы и другие приключения Шурика».

В пародии приняли участие наставник команды Виктор Ганчаренко, защитники Кирилл Набабкин, Игорь Дивеев и Наир Тикнизян, а также хавбек Ильзат Ахметов и форвард Илья Шкурин.

Кроме того, в праздничном ролике принял участие голкипер Игорь Акинфеев.

На зимний перерыв «армейцы» ушли на втором месте в турнирной таблице РПЛ. На счету команды Ганчаренко 37 баллов. ЦСКА отстает от лидирующего «Зенита» на четыре очка.

Чемпионат России возобновится 27-го февраля 2021-го года.
Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: ЦСКА Москва, Игорь Акинфеев, Виктор Ганчаренко
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