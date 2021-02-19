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ЦСКА подтвердил окончательный уход Нисимуры в японский клуб

19 Февраля 2021, 14:50,

Форвард Такума Нисимура официально сменил ЦСКА на японский клуб «Вегалта Сэндай», об этом заявила пресс-служба «армейцев». Японская сторона объявила о завершении сделки еще 11 февраля.

24-летний Нисимура с лета 2018 года 24 раза выходил на поле в футболке московской команды и забил четыре гола. Весь прошлый год он провел на правах аренды в своей бывшей команде «Вегалта Сэндай», а сейчас подписал полноценный контракт.

Напомним, что позицию нападающего «армейцы» усилили, арендовав адаптированного к российскому футбола Саломона Рондона.
Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
Теги: ЦСКА Москва, Такума Нисимура, Вегалта Сэндай
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