ЦСКА подтвердил окончательный уход Нисимуры в японский клуб

Форвард Такума Нисимура официально сменил ЦСКА на японский клуб «Вегалта Сэндай», об этом заявила пресс-служба «армейцев». Японская сторона объявила о завершении сделки еще 11 февраля.

24-летний Нисимура с лета 2018 года 24 раза выходил на поле в футболке московской команды и забил четыре гола. Весь прошлый год он провел на правах аренды в своей бывшей команде «Вегалта Сэндай», а сейчас подписал полноценный контракт.

Напомним, что позицию нападающего «армейцы» усилили, арендовав адаптированного к российскому футбола Саломона Рондона.