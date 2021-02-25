ЦСКА отреагировал на информацию о заражении Акинфеева коронавирусом

Пресс-служба столичного ЦСКА прокомментировала информацию о заражении голкипера команды Игоря Акинфеева коронавирусной инфекцией.

Сообщается, что после матча Кубка России против «СКА-Хабаровска» 34-летний вратарь почувствовал недомогание с признаками ОРВИ. Вратарь был изолирован от команды и находится под наблюдением врачей.

Кроме Акинфеева, заболел защитник Игорь Дивеев. В связи с потерей Игоря «армейцы» вернули из аренды голкипера Илью Помазуна.

В субботу, 27-го февраля, ЦСКА возобновит сезон РПЛ гостевым матчем с «Локомотивом». Начало игры - 19:00 по московскому времени.