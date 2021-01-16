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Николич рассказал о первом зимнем сборе «Локомотива»

16 Января 2021, 00:32,

Global Look Press

Главный тренер московского «Локомотива» Марко Николич рассказал о первом зимнем сборе клуба в испанской Марбелье.

«В первые две недели мы проведем две игры. Первый матч будет 23 января с гибралтарским «Линкольном», а затем 27-го против «Эстерсунда». Потом будет пятидневный отдых», - приводит слова Николича пресс-служба «железнодорожников».

На данный момент «Локомотив» находится на восьмом месте в российской Премьер-лиге, набрав после 19 игр 28 очков, отставая от лидера на 13 баллов. В Лиге чемпионов клуб занял четвёртое место в группе и вылетел из турнира, набрав три очка в шести играх.
Евро-Футбол.Ру Григорий Звоников
Теги: Локомотив Москва, Лига Чемпионов, РПЛ, Марко Николич
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