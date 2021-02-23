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Влашич: «ЦСКА может побороться за чемпионство, но «Зенит» - фаворит»

23 Февраля 2021, 12:35,

Полузащитник столичного ЦСКА Никола Влашич поделился мнением о шансах «армейцев» в борьбе за чемпионский титул.

«Мы уверены, что имеем шансы в борьбе за титул. Хотя нужно быть реалистами и признать, что «Зенит» является фаворитом этой гонки. У петербургского клуба самый большой бюджет, а также есть четыре балла отрыва. Но у ЦСКА есть свои козыри. После дерби с «Локомотивом» станет многое ясно. Если мы хотим претендовать на золото, то должны побеждать», - приводит слова хорвата Sportske Novosti.

Поединок между «Локомотивом» и ЦСКА пройдет на стадионе «РЖД Арена» в субботу, 27-го февраля.
Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: ЦСКА Москва, Никола Влашич
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