Влашич: «ЦСКА может побороться за чемпионство, но «Зенит» - фаворит»

Полузащитник столичного ЦСКА Никола Влашич поделился мнением о шансах «армейцев» в борьбе за чемпионский титул.

«Мы уверены, что имеем шансы в борьбе за титул. Хотя нужно быть реалистами и признать, что «Зенит» является фаворитом этой гонки. У петербургского клуба самый большой бюджет, а также есть четыре балла отрыва. Но у ЦСКА есть свои козыри. После дерби с «Локомотивом» станет многое ясно. Если мы хотим претендовать на золото, то должны побеждать», - приводит слова хорвата Sportske Novosti.

Поединок между «Локомотивом» и ЦСКА пройдет на стадионе «РЖД Арена» в субботу, 27-го февраля.