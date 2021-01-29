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Данило успешно прошёл медосмотр для перехода в ЦСКА

29 Января 2021, 00:25,

Global Look Press

Полузащитник французской «Ниццы» Данило Барбоза успешно прошёл медобследование для перехода в московский ЦСКА, сообщает Спорт-Экспресс. Французские источники говорят о том, что бразилец примкнёт к «армейцам» в ближайшие часы.

В текущем сезоне Данило провёл во всех турнирах 5 игр за «Ниццу», где не отметился голевыми действиями. Бразилец перешёл в стан французского клуба в 2018 году из «Браги» за 10 миллионов евро. В чемпионате Португалии он провёл 56 игр, где отметился шестью голами и тремя голевыми передачами. Авторитетный сайт Transfermark.de пишет, что  стоимость Данило составляет 6,5 миллионов евро.
Евро-Футбол.Ру Григорий Звоников
Теги: ЦСКА Москва, Ницца, Данило Барбоза
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