Ганчаренко: «Мы достаточно неплохо играли, особенно это касается второго тайма»

Главный тренер ЦСКА Виктор Ганчаренко поделился впечатлениями от матча с «Локомотивом» (0:2) в эфире канала «Матч ТВ».

- Вы быстро пропустили мяч. Что с самого начала у вашей команды пошло не так?

- Да мне сложно сказать, что все шло не так. Считаю, что мы достаточно неплохо играли, особенно это касается второго тайма. «Локомотив» мало чего создал в атаке, за исключением двух моментов, с которых мы получили два гола. И то второй, удар с дальней дистанции, сложно назвать моментом. У нас или пенальти в наши ворота, или мы бьем. К сожалению, много пенальти мы не забиваем. Наверное, это бы позволило нам вернуться в игру. Но мне понравилось то, как мы отреагировали, проигрывая 0:2.

- Две замены в перерыве - это персональные претензии к замененным игрокам или попытка освежить игру?

- Да нет, какие тут претензии? Конечно, нужно было усилить игру, я считаю, что нам это удалось.

- Насколько для вас стало удивительной такая активная агрессивная игра в прессинг со стороны «Локомотива»? А также схема, о чем мы говорили до матча.

- Нет, мы к этому были готовы, мы знали, как «Локомотив» будет прессинговать, знали, что он будет играть агрессивно. Мы пытались этому противопоставить. В первом тайме у нас хуже получался прессинг, во втором - мы очень хорошо оборонялись и моментами очень хорошо атаковали.

- Что не так с 11-метровыми и в частности у Влашича?

- Не знаю, нам стоит над этим задуматься. Все-таки больше было бы очков и в предыдущих чемпионатах, если бы мы лучше реализовывали. Но все-таки с «Локомотивом» очень важно играть на ноль.

- Перед матчем, когда «Зенит» уже потерял очки, говорили о новой мотивации ЦСКА. Какие теперь задачи на остаток чемпионата?

- Какие задачи? Это один матч, нам надо продолжать хорошо играть.