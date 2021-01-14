Дивеев: «Ганчаренко в последнее время начал подкалывать Кучаева»

Защитник ЦСКА Игорь Дивеев на клубном канале в YouTube поговорил о самых сильных качествах партнёров по команде.

- Кто больше всего жалуется на Виктора Ганчаренко?

- Наверное, Кучаев, потому что в последнее время он его начал подкалывать: «Кучай, почему спишь?», «Играешь в Плейстейшн там?». Он ничего не делал, вовремя ложился спать, а у него синяки выходят.

- Кто хуже всего знает английский?

- Наверное, Карпов. А лучше - Кучаев, он хорошо знает английский. Мы недавно были в Барселоне, он там как на русском разговаривал.

- Но там на испанском разговаривают?

- Главное, что его понимали

- Главный дриблер?

- Это Федя Чалов.

- А Влашич?

- А, ну да, и Влашич еще.

- Гуру дальних ударов?

- Игорь Акинфеев. Мне кажется, у него хорошая пушка, если он ударит.

- А вообще все хотят, чтобы он пробил пенальти, в общем забил гол. Ты бы хотел сам, чтобы он это сделал?

- Мне кажется, я читал интервью с ним. У него есть своя задача - отбивать мячи, а забивать должны мы.

- Кто лучше всего вбрасывает с бровки?

- Магнуссон.

- Главный конкурент в защите?

- Конкуренты у нас все. Все конкурируют друг с другом. Вся линия защиты - конкуренты.

- Кто из полевых игроков мог бы играть на другой позиции?

- Наверное, Ваня Обляков и Кучаев, который может и нападающего играть, и полузащитника, и опорника, и правого, и левого защитника, да и центрального защитника. Потому что он высокий. А Ваня тоже, насколько помню, он только нападающего не играл пока.

- А вратарем кто мог бы стать из полевых? Вот был же случай, когда Тихонов вставал в ворота.

- Наверное, я бы встал, потому что в детстве был вратарем в детской школе. Наверное, года два-три.

- Ты по параметрам подходишь, чтобы быть вратарем.

- Да, родительские гены, весь в отца.

- Кому по-футбольному завидуешь?

- Честно, никому не завидую в футболе. Я не такой человек. Наоборот, я рад, если кто-то чего-то достиг, я радуюсь за него.