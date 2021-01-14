Дивеев: «Ганчаренко в последнее время начал подкалывать Кучаева»

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14 Января 2021, 12:55,
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Защитник ЦСКА Игорь Дивеев на клубном канале в YouTube поговорил о самых сильных качествах партнёров по команде.
- Кто больше всего жалуется на Виктора Ганчаренко?
- Наверное, Кучаев, потому что в последнее время он его начал подкалывать: «Кучай, почему спишь?», «Играешь в Плейстейшн там?». Он ничего не делал, вовремя ложился спать, а у него синяки выходят.
- Кто хуже всего знает английский?
- Наверное, Карпов. А лучше - Кучаев, он хорошо знает английский. Мы недавно были в Барселоне, он там как на русском разговаривал.
- Но там на испанском разговаривают?
- Главное, что его понимали
- Главный дриблер?
- Это Федя Чалов.
- А Влашич?
- А, ну да, и Влашич еще.
- Гуру дальних ударов?
- Игорь Акинфеев. Мне кажется, у него хорошая пушка, если он ударит.
- А вообще все хотят, чтобы он пробил пенальти, в общем забил гол. Ты бы хотел сам, чтобы он это сделал?
- Мне кажется, я читал интервью с ним. У него есть своя задача - отбивать мячи, а забивать должны мы.
- Кто лучше всего вбрасывает с бровки?
- Магнуссон.
- Главный конкурент в защите?
- Конкуренты у нас все. Все конкурируют друг с другом. Вся линия защиты - конкуренты.
- Кто из полевых игроков мог бы играть на другой позиции?
- Наверное, Ваня Обляков и Кучаев, который может и нападающего играть, и полузащитника, и опорника, и правого, и левого защитника, да и центрального защитника. Потому что он высокий. А Ваня тоже, насколько помню, он только нападающего не играл пока.
- А вратарем кто мог бы стать из полевых? Вот был же случай, когда Тихонов вставал в ворота.
- Наверное, я бы встал, потому что в детстве был вратарем в детской школе. Наверное, года два-три.
- Ты по параметрам подходишь, чтобы быть вратарем.
- Да, родительские гены, весь в отца.
- Кому по-футбольному завидуешь?
- Честно, никому не завидую в футболе. Я не такой человек. Наоборот, я рад, если кто-то чего-то достиг, я радуюсь за него.
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Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
|Теги: ЦСКА Москва, Виктор Ганчаренко, Константин Кучаев, Игорь Дивеев