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Дивеев назвал тройку самых сильных игроков ЦСКА

14 Января 2021, 13:14,

Global Look Press

Защитник ЦСКА Игорь Дивеев на клубном канале в YouTube поговорил об обмене телами, шутках Набабкина и подсказках Игоря Акинфеева.

- С кем из нефутбольных людей поменялся бы телами на сутки?

- Может быть, с нашим президентом. У меня такого нет, хочу в своем теле быть. Ну, может быть, хотел бы Роналду побыть, потому что недавно интервью давал, что есть шесть раз в день, спит пять раз в день, что-то такое.

- А выпрыгнуть так как Роналду смог бы? Помнишь, как он забил, выпрыгнув на три метра?

- Смог бы, если бы занимался другим видом спорта, волейболом или баскетболом, там все так прыгают.

- Кто на игру настраивается, слушая музыку?

- Марио Фернандес точно и Дзагоев. А в тишине - даже не знаю, не замечал. Я же в автобусе музыку слушаю, общаюсь, чтобы как-то сбить нервозность.

- А какую музыку слушаешь?

- Ой, меломан, все могу слушать. Рэп, поп, да даже любой шансон могу послушать

- У кого лучшие диагональные передачи?

- У Магнуссона.

- Кто лучше всего играет накоротке?

- Никола Влашич и, наверное, Федя Чалов.

- Кто из опорник и защитников ближе всего в мастерстве к Онопко?

- Не знаю даже. Сам, наверное, Савельич. Он, мне кажется, еще играл бы и играл.

- Кого чаще всего травит Набабкин в отсутствие Ефремова?

- Дзагоева и Ахметова.

- А как Ильзата травит?

- Плов, работник. Он много чего говорит, не помню просто.

- У кого самые необычные друзья?

- Честно, я не знаю, потому что мы больше в команде общаемся. Отвечу: Карпов.

- К кому из одноклубников чаще всего ходишь в гости?

- К Карпову, Чалову и Кучаеву.

- Кто больше всего боится индивидуальных встреч с Ганаренко?

- Кучаев, наверное, больше всего. Потому что спит или не спит, все такое.

- Ты же как его друг знаешь, спит он или не спит? Почему у него синяки под глазами?

- Это у него ген такой, может быть. Он мне говорит, что ложится в 12, в 11. Так он говорит, может быть, врет. В Плейстешн он не играет. Сколько раз мы с ним играли в ФИФА, он там нулевой.

- Кому из защитников больше всего достается от Акинфеева?

- Всем достается, и мне доставалось, и Карпову, и тому же Бекао, который был. В день игры всем достается. И я могу там. Например, когда идет разворота атаки направо или налево, он говорит: «Давай вправо», «Давайте, чтобы Марио играл больше», вот такое.

- Назови трех самых сильных игроков ЦСКА.

- Влашич, Акинфеев и Чалов.
Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
Теги: ЦСКА Москва, Игорь Дивеев
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