ЦСКА презентовал новогодний ролик по мотивам фильма «Джентльмены удачи»

Московский ЦСКА опубликовал в Youtube новогодний ролик с отсылками к популярному фильму «Джентльмены удачи».

«Армейцы» вспомнили о победе в Кубке УЕФА-2004/2005. Главными действующими лицами в ролике выступили защитники Марио Фернандес и Бруно Фукс, хавбеки Алан Дзагоев и Ильзат Ахметов, а также форвард Адольфо Гайч.

По итогам 19 туров чемпионата России подопечные Виктора Ганчаренко, набрав 37 баллов, занимают второе место в турнирной таблице. ЦСКА отстает от лидирующего «Зенита» на четыре очка.

Следующий матч в рамках Премьер-лиги «армейцы» проведут с «Локомотивом» 27-го февраля.