ЦСКА презентовал новогодний ролик по мотивам фильма «Джентльмены удачи»

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26 Декабря 2020, 13:59,
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Московский ЦСКА опубликовал в Youtube новогодний ролик с отсылками к популярному фильму «Джентльмены удачи».
«Армейцы» вспомнили о победе в Кубке УЕФА-2004/2005. Главными действующими лицами в ролике выступили защитники Марио Фернандес и Бруно Фукс, хавбеки Алан Дзагоев и Ильзат Ахметов, а также форвард Адольфо Гайч.
По итогам 19 туров чемпионата России подопечные Виктора Ганчаренко, набрав 37 баллов, занимают второе место в турнирной таблице. ЦСКА отстает от лидирующего «Зенита» на четыре очка.
Следующий матч в рамках Премьер-лиги «армейцы» проведут с «Локомотивом» 27-го февраля.
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Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
|Теги: ЦСКА Москва