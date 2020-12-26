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ЦСКА презентовал новогодний ролик по мотивам фильма «Джентльмены удачи»

26 Декабря 2020, 13:59,

Евро-Футбол.Ру

Московский ЦСКА опубликовал в Youtube новогодний ролик с отсылками к популярному фильму «Джентльмены удачи».

«Армейцы» вспомнили о победе в Кубке УЕФА-2004/2005. Главными действующими лицами в ролике выступили защитники Марио Фернандес и Бруно Фукс, хавбеки Алан Дзагоев и Ильзат Ахметов, а также форвард Адольфо Гайч.

По итогам 19 туров чемпионата России подопечные Виктора Ганчаренко, набрав 37 баллов, занимают второе место в турнирной таблице. ЦСКА отстает от лидирующего «Зенита» на четыре очка.

Следующий матч в рамках Премьер-лиги «армейцы» проведут с «Локомотивом» 27-го февраля.
Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: ЦСКА Москва
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