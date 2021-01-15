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Французский комментатор раскритиковал «Бордо» за трансфер Пабло в «Локомотив»

15 Января 2021, 21:49,


Французский комментатор Кристоф Монзи критически отнёсся к продаже одного из лидеров «Бордо» Пабло в московский «Локомотив».

«2,5 миллиона за трансфер - это провал. Он один из лучших в команде», - рассказал Кристоф сайту girondins4ever.com. «Его продажу можно считать спортивным самоубийством. Не верю, что он стоит в семь раз дешевле, чем Жюль Кунде».

По предварительной информации, Пабло перейдёт в стан «Локомотива» за 2,5 миллиона евро. В текущем сезоне Пабло провёл за «Бордо» 13 игр в Лиге 1 и отметился одним голом. 15 января бразилец пройдёт медосмотр в Барселоне, по итогам которого будет решаться судьба его перехода в «Локомотив».
Евро-Футбол.Ру Григорий Звоников
Теги: Локомотив Москва, Бордо, РПЛ, Пабло Насименто
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