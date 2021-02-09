Бохинен подписал контракт с ЦСКА - источник

Норвежский полузащитник Эмиль Бохинен завершил свой переход в ЦСКА. Об этом сообщил журналист Николо Скира. 21-летний футболист обошелся москвичам в 1,5 миллиона евро.

Бохинен – воспитанник норвежского клуба «Стабек». В 73 играх за команду он оформил 9 голов и стал автором 10 ассистов. На портале Transfermarkt его стоимость составляет 1,3 миллиона евро.

Сообщается, что Эмиль уже успел попрощаться со своими одноклубниками и в ближайшие дни полноправно присоединится к столичному коллективу.

Отец Эмиля, Ларс Бохинен – бывший футболист сборной Норвегии. В 90-е годы выступал в Англии за «Ноттингем Форест», «Блэкбрен» и «Дерби Каунти».