Сабитов: «У Чорлуки наступила вторая молодость»

Бывший защитник московского «Локомотива» и нынешний тренер «Риги» в разговоре с корреспондентом «Евро-Футбол.Ру» Кириллом Иванцовым оценил победу «железнодорожников» над ЦСКА со счётом 2:0 в 20-м туре чемпионата России.

- Дерби выдалось интересным и оправдало себя. Состояние поля было достаточно приемлемым после морозов. «Локомотив» победил абсолютно заслуженно. Он забил два очень хороших мяча в первом тайме, а после перерыва инициатива полностью перешла к ЦСКА. «Армейцы» стали доминировать и создавать опасные моменты, они были близки к забитому голу, и не одному, но очень здорово сыграл Гилерме, а Влашич не реализовал пенальти после эпизода, связанного с ВАРом. Я считаю, исход матча определил как раз тот одиннадцатиметровый. У ЦСКА ещё оставалось время отыграться, но незабитый пенальти Влашича придал «Локомотиву» дополнительную уверенность в своих силах и стал символом победы «железнодорожников».

«Локомотив» порадовал своей работоспособностью и большим объёмом на поле. Команда играла в быстрый и подвижный футбол, которого мы давненько не видели со стороны «путейцев». Но и «армейцы» показали хорошую физическую готовность. В ЦСКА заложен огромный потенциал – видно, что команда умеет хорошо играть. После перерыва «армейцы» встрепенулись и поддавили «железнодорожников», но, опять же, роковым стал незабитый пенальти Влашича.

Молодые футболисты «Локомотива» выглядели компетентно, но будет любопытно посмотреть на команду, когда в строй вернутся футболисты, отсутствующие сейчас из-за травм. Отдельно по матчу с ЦСКА выделю Чорлуку, который был абсолютно не похож сам на себя образца последнего времени и показал весьма хорошую быстроту, подвижность, агрессивность и выносливость. Обычно он выступал так за сборную Хорватии, но в «Локомотиве» у него эти качества долгое время почему-то не проявлялись. Однако во встрече с ЦСКА у Чорлуки как будто наступила вторая молодость.

Для «армейцев» негативно сказалось отсутствие Акинфеева. «Локомотив» забил два гола-красавца – не знаю, справился бы с ними Акинфеев или нет, но он выполняет на поле не только вратарскую роль, но и психологическую, придавая уверенность своим партнёрам. Когда Акинфеев на поле, ЦСКА играет совсем по-другому. Рондон? Он несколько шансов в матче не использовал, но то, что у него появляются опасные моменты, это уже хорошо.

Арбитр Кукуян хорошо отработал в московском дерби. Красная карточка Николичу была показана справедливо. По новым правилам, никто не имеет права комментировать действия арбитра. У Николича не выдержали нервы уже после исполнения пенальти Влашичем. Главному тренеру «Локомотива» нужно было просто помолчать, а он вместо этого начал возмущаться постфактум и получил удаление зазря.