Крыховяк получил предложение из Германии

Полузащитник московского «Локомотива» Гжегож Крыховяк рассказал о том, что ему неоднократно приходили предложения о переезде в европейский клуб.

«Постоянно есть переговоры. Сыграть в новом чемпионате было бы интересным вызовом», - заявил польский футболист SportoweFakty. «Было предложение из Германии, но клуб назвать не могу».

В текущем сезоне Гжегож Крыховяк провёл за «Локомотив» во всех турнирах 21 матч, забил три гола и отдал одну голевую передачу. «Локомотив» занимает восьмое место в российской Премьер-лиге после 19 туров, отставая от зоны Лиги чемпионов на девять очков.