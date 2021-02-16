Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ 2020-2021
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Крыховяк получил предложение из Германии

16 Февраля 2021, 00:16,

Полузащитник московского «Локомотива» Гжегож Крыховяк рассказал о том, что ему неоднократно приходили предложения о переезде в европейский клуб.

«Постоянно есть переговоры. Сыграть в новом чемпионате было бы интересным вызовом», - заявил польский футболист SportoweFakty. «Было предложение из Германии, но клуб назвать не могу».

В текущем сезоне Гжегож Крыховяк провёл за «Локомотив» во всех турнирах 21 матч, забил три гола и отдал одну голевую передачу. «Локомотив» занимает восьмое место в российской Премьер-лиге после 19 туров, отставая от зоны Лиги чемпионов на девять очков.
Евро-Футбол.Ру Григорий Звоников
Теги: Локомотив Москва, РПЛ, Гжегож Крыховяк
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