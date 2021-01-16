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Игроки ЦСКА вышли из отпуска и прошли медосмотр

16 Января 2021, 14:51,

Евро-Футбол.Ру

Игроки московского ЦСКА вышли из отпуска и прошли медосмотр. В ближайшее время «армейцы» под руководством белорусского специалиста Виктора Ганчаренко отправятся на сбор в Испанию.

«Кампоамор уже совсем близко! «Армейцы» вышли из отпуска и прошли в Москве медосмотр. Завтра летим в Аликанте», - гласит сообщение пресс-службы столичного коллектива.

На зимний перерыв ЦСКА, набрав 37 баллов после 19 туров, ушел на втором месте в турнирной таблице. «Армейцы» отстают от лидирующего «Зенита» на четыре очка.

В первом матче после перерыва подопечные Виктора Ганчаренко встретятся с «Локомотивом». Дерби пройдет 27-го февраля.
Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: ЦСКА Москва
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