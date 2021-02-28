Пономарёв: «ЦСКА проиграл дерби в первом тайме»

Ветеран ЦСКА Владимир Пономарёв высказал мнение о поражении «армейцев» от «Локомотива» (2:0) в матче 20-го тура чемпионата РПЛ.

- Многие говорят, что ЦСКА проиграл матч в первом тайме. Согласны?

- Конечно. В первом тайме «армейцы» все проиграли. В обороне команда действовала безобразно. Нет никакой дисциплины. Марио мотается, как одна вещь в проруби. Никто его не останавливает. И в первом голе он виновен, потому что не подстраховал Васина. А во втором случае его даже близко не было. Я не понимаю, как можно без дисциплины играть в обороне. Или Марио неуправляемый совсем? Я всегда говорил: «Поставьте его на место». Подключения только в исключительных случаях. А он все время там мотается и ни за кого не отвечает. Также могу отметить, что ЦСКА долго проходит середину поля. Ахметов – это вообще тормоз какой-то. Все его пасы только поперек и назад. Зачем нужен такой футболист, который сам не обыгрывает противника и не лезет вперед? Ну, на Кубок он удачно мяч забил, подключился и все.

- После перерыва ЦСКА поддавливал «Локомотив». Разочарованы, что «армейцы» не сумели забить мячи?

- Да ничего «армейцы» не поддавили. Это «Локомотив» испугался, что выигрывает 2:0. «Железнодорожники» 45 минут думали, как бы побыстрее время закончилось. Они все ушли в оборону, чтобы сохранить этот счет. И тут еще не забивает пенальти Влашич.

- С чем это связано? ЦСКА, если смотреть статистику, не реализовал половину из десяти пенальти в чемпионате России.

- Не знаю. Кто-то должен бить одиннадцатиметровые. В команде всегда есть такой человек, который тренирует эти удары. Раньше их бил Чалов. Теперь Влашич взялся. Или это потому, что сестренка у него приехала, и он хотел ей показать, что такой крутой?

- Был ли вообще этот пенальти?

- На мой взгляд, был. «Железнодорожник» сыграл предплечьем. Мяч попал ему в руку, изменил направление. Если бы не изменил направление, могла возникнуть другая ситуация. А то все начинают говорить: рука – не рука. Человек сыграл предплечьем. Это рука.

- Как вам Рондон? Не кажется, что его лучшие годы позади?

- Нет-нет. Я сначала тоже так думал. Но он настоящий форвард. Ищет мяч, партнеров, пытается сам создать голевые ситуации и пробить по воротам. Очень хорошие качества. ЦСКА он пригодится.

- У «армейцев» не играл ряд ведущих футболистов: Акинфеев, Обляков, Бохинен, Дзагоев, Дивеев. В этом причина поражения?

- В какой-то степени, да. Акинфеев вселяет уверенность в команду. А Помазун пришел и первый раз встал в ворота. Конечно, это определенная нервотрепка. И Дивеев еще не играл. Опять вышел Васин. Лучше бы молодого парня какого-то поставили, шустрого. Васина обыгрывают буквально на квадрате. Как это может быть? Подкаты он делать не умеет, предугадывать ситуации тоже. Играет только на свободных мячах. Так любой может сыграть. А здесь нужно крутиться, как белка в колесе. А он вальяжно ходит по полю, весь красивый из себя, ухоженный, упитанный, на хороших харчах. Как будто модель вышла по поле покрасоваться. Впахивать надо, а не красоваться.

- Многие гадают, не коронавирус ли подхватили ведущие футболисты, которых не было в заявке на матч. А вы верите, что такое возможно?

- Да, возможно. Почему молчит клуб? Не знаю. Это их проблемы. Про Акинфеева говорили, что у него ОРВИ.

- Помазун виноват в пропущенных мячах?

- В первом случае нет. Там с близкого расстояния ему забивали. Во втором случае здорово попал Крыховяк, прямо в паутину. Не думаю, что надо винить голкипера. Он нормально отработал.

- «Армейцы» отдали «Локомотиву» все шесть очков в нынешнем чемпионате. Неудобная команда?

- Нет. О первой игре никто уже не вспоминает. Неудобных команд не бывает. Просто есть стечение обстоятельств. И дисциплины нет. А это самое главное.

Елена Григорьевская