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Николич: «Если мы сыграем так, как тренировали, то большой шанс выиграть матч»

27 Февраля 2021, 18:59,

Главный тренер «Локомотива» Марко Николич поделился ожиданиями от матча с ЦСКА в эфире канала «Матч ТВ».

- Начиная со сборов, у вас новая схема с ромбом в центре поля. Насколько вы довольны ее эффективностью?

- Это то, что мы тренировали на сборах и играли в первом официальном матче, я доволен. Но так надо продолжать в каждом матче. Товарищеские игры - одно, и с уважением к «Тамбову» на Кубок. Мы серьезно относись к этой игре, но это хорошая проверка сегодня - московское дерби. Схемы разные, схемы не выигрывают и не проигрывают, я много раз это говорил. Это дело игроков на поле. Мы не должны в этом дерби делать подарки сопернику, играть с максимальной концентрацией и желанием, это самое важное. Состояние поля не самое лучшее, погода зимняя. Нужно сохранять высокий уровень концентрации и желания на все 90 минут.

- Тактически какой матч получится? Кто будет больше контролировать мяч и владеть инициативой?

- Я не знаю, как я могу знать перед матчем? Но если мы сыграем так, как тренировали, то большой шанс выиграть матч.

- У ЦСКА нет основного вратаря Игоря Акинфеева, Илья Помазун вместо него. Насколько этот фактор поможет вашей атакующей линии?

- Вы знаете, сколько у нас нет игроков сегодня? Им влияет и нам каждый игрок, который отсутствует. Не надо сравнивать реально.
Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
Теги: Локомотив Москва, Марко Николич
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