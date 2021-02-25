Рондон: «Зенит» исторически ведёт борьбу за чемпионство с ЦСКА»

Форвард московского ЦСКА Саломон Рондон высказался относительно противостояния «армейцев» и петербургского «Зенита». Венесуэльский нападающий выступал за «сине-бело-голубых» с 2014-го по 2015-й год.

«Зенит» исторически ведет борьбу за чемпионство с ЦСКА. Помню, что постоянно было это противостояние. Надеюсь, с моим участием ЦСКА станет чемпионом», - приводит слова 31-летнего футболиста пресс-служба столичного клуба.

Напомним, что ЦСКА арендовал Рондона у китайского клуба «Далянь Про» до конца нынешнего сезона.

По итогам 19 туров чемпионата России подопечные Виктора Ганчаренко занимают второе место в турнирной таблице. В рамках 20-го тура ЦСКА на выезде сыграет против «Локомотива». Матч пройдет 27-го февраля на «РЖД Арене».