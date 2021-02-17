Защитник «Стрёмсгодсета» Микельсон: «У Бохинена голова соображает так же быстро, как двигаются ноги»

Защитник «Стрёмсгодсета» Николас Микельсон играл с Эмилем Бохиненом в молодёжной сборной Норвегии, в эксклюзивном интервью для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» дал характеристику новичку ЦСКА.

- Какие у Эмиля сильные стороны, чем он выделяется?

- Прежде всего, это его техническая оснащенность. Он блестяще работает обеими ногами, очень быстрый и при этом с хорошим ударом. да и голова у него соображает не менее быстро, чем двигаются ноги.

- Какой он вне поля? Может быть у него были какие-то прозвища?

- Не припоминаю за то время, что мы были в сборной, чтобы у Эмиля были прозвища. Он очень спокойный и приятный парень за пределами поля. Не помню каких-то происшествий с его участием.

- Как вы думаете, у него получится на новом уровне?

- У него есть все для этого, он реально хороший футболист и попал в условия, в которых может это все продемонстрировать. Желаю ему больших успехов в России!

Сергей Румянцев