​Помазун и Рондон – в основном составе ЦСКА на матч с «Локомотивом»

Украшением футбольного вечера субботы станет дерби Москвы между ЦСКА и «Локомотивом» в рамках двадцатого тура Премьер-лиги России.

Московские «армейцы» уже объявили состав на матч. Как и ожидалось, в заявке отсутствует Игорь Акинфеев, который накануне был изолирован от команды из-за симптомов ОРВИ. Ожидаемо нет и Игоря Дивеева. Саломон Рондон дебютирует в основном составе ЦСКА, а место в воротах займёт Илья Помазун.

С первых минут Виктор Ганчаренко решил выпустить следующих исполнителей: Помазун, Фернандес, Васин, Магнуссон, Щенников, Марадишвили, Зайнутдинов, Ахметов, Сигурдссон, Влашич, Рондон.

Стартовый свисток на «РЖД Арене» прозвучит в семь часов вечера по Москве. Не пропустите подробную текстовую трансляцию на портале LiveResult.