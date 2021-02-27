Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ 2020-2021
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​Помазун и Рондон – в основном составе ЦСКА на матч с «Локомотивом»

27 Февраля 2021, 17:40,

Украшением футбольного вечера субботы станет дерби Москвы между ЦСКА и «Локомотивом» в рамках двадцатого тура Премьер-лиги России.

Московские «армейцы» уже объявили состав на матч. Как и ожидалось, в заявке отсутствует Игорь Акинфеев, который накануне был изолирован от команды из-за симптомов ОРВИ. Ожидаемо нет и Игоря Дивеева. Саломон Рондон дебютирует в основном составе ЦСКА, а место в воротах займёт Илья Помазун. 

С первых минут Виктор Ганчаренко решил выпустить следующих исполнителей: Помазун, Фернандес, Васин, Магнуссон, Щенников, Марадишвили, Зайнутдинов, Ахметов, Сигурдссон, Влашич, Рондон.

Стартовый свисток на «РЖД Арене» прозвучит в семь часов вечера по Москве. Не пропустите подробную текстовую трансляцию на портале LiveResult.
Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: ЦСКА Москва, Саломон Рондон, Илья Помазун
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