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Алексей Ерёменко: «Возраст и опыт Рондона могут помочь молодой команде ЦСКА»

15 Февраля 2021, 19:20,

Бывший футболист «Сатурна», Алексей Ерёменко, который играл с Саломоном Рондоном за «Рубин», в эксклюзивном интервью для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» дал характеристику новичку ЦСКА.

- Рондон  мне запомнился по совместной игре, как очень сильный и мощный нападающий. Он здорово принимает мяч спиной к воротам и отыгрывается, что очень важно. Он прекрасно сложен и умеет играть головой. Кроме того, я успел заметить, что он большой профессионал и выполняет то, что от него требуется. Я верю, что футболист его калибра может помочь ЦСКА. Его возраст и опыт могут помочь молодой команде ЦСКА, так что я считаю, что это будет удачной сделкой для всех.

Сергей Румянцев
Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
Теги: ЦСКА Москва, Саломон Рондон, Алексей Ерёменко
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