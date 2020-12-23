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Гинер ответил на вопрос о будущем Ганчаренко в ЦСКА

23 Декабря 2020, 10:06,

Global Look Press

Президент московского ЦСКА Евгений Гинер высказался о будущем наставника команды Виктора Ганчаренко.

«Ганчаренко работает в ЦСКА. Что будет завтра - я не знаю. Для этого нужно конкретное мнение совета директоров о том, надо тренера менять или оставить. А я только один из его членов», - сказал руководитель в интервью изданию «Спорт-экспресс».

Ганчаренко занимает пост главного тренера московского коллектива с декабря 2016-го года.

На зимний перерыв ЦСКА ушел на второй позиции в турнирной таблице. На счету «армейцев» 37 очков. Следующий матч подопечные Ганчаренко сыграют на выезде с московским «Локомотивом» 27-го февраля.
Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: ЦСКА Москва, Виктор Ганчаренко, Евгений Гинер
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