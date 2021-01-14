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Костылев: Алексей Березуцкий не скандальный парень, не верю в его разногласия с руководством ЦСКА

14 Января 2021, 16:06,

LiveSport.Ru

Ветеран ЦСКА Геннадий Костылев в эксклюзивном интервью для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» поделился мнением о возможном уходе Алексея Березуцкого с должности заместителя генерального директора ЦСКА по спортивным вопросам.

- Пишут, что Алексей Березуцкий уходит из ЦСКА. Что об этом думаете?

- Серьезно? Для меня это неожиданно.

- Возможная причина – разногласие с руководством клуба.

- Вообще братья Березуцкие – дружелюбные ребята, не скандальные. Какие у них могут быть разногласия с руководством? Но они, как и многие спортсмены, неуступчивые. И все равно я не думаю, что у них какие-то расхождения.

- А в чем тогда, по-вашему, может быть причина?

- Мы этого не знаем, но, возможно, у Леши есть еще какое-то предложение по работе. Может быть, даже более выгодное. Поэтому он и решил уйти.

- Не связываете ли вы уход Алексея с уходом из ЦСКА Овчинникова и Онопко?

- У них закончились контракты, они долго работали в клубе. Никакого следа в ЦСКА не оставили, только на тренерском поприще. Не знаю, почему их убрали из команды. Может быть, это связано с зарплатой, потому что многие клубы испытывают тут проблемы, или были другие расхождения. Но главный тренер тоже не скандальный. У Ганчаренко есть белорусский помощник, который ближе к нему. Но он и с другими хорошо ладит.  

- Вас не настораживает такая текучка в ЦСКА, потому что «армейский» клуб всегда был постоянным в плане административного ресурса?

- Возможно, в клубе немного поменялись требования, поэтому понадобилась свежая кровь. Наверняка надо и футболистов покупать, потому что игра «армейцев» никого не устраивает. В профессиональном спорте тренеры часто меняются. Бывают удачные годы, а потом все равно люди уходят. Так и тут. А Онопко очень долго работал в команде.

- Вы считаете, что ЦСКА сейчас нужна чистка рядов?

- Не думаю, что нужна большая чистка, но надо усиливаться по всем направлениям в клубе. Но надо смотреть, как и что, потому что даже у талантливых людей не все может получаться сразу. Надо набираться опыта и войти в колею своей работы.  

- Как думаете, останется ли Алексей в футболе? Будет ли он востребован?

- Может быть, у него другие мысли по работе. Он хотел остаться в футболе, но все могло поменяться. У него может быть бизнес. Алексей - достойный парень по всем уровням: и по-человечески, и по-спортивному. Может он хочет попробовать поработать самостоятельно.

- Вы бы хотели видеть его в футболе?

- Конечно. Такие люди могут принести много пользы нашему футболу. У нас мало таких, которые добросовестно, честно трудились, добились выдающихся результатов и остались при этом людьми. Хотя бывает и такое, что человек играл в футбол хорошо, а потом столкнулся с тренерскими делами или внутренней кухней и не всегда все получается. 

Елена Григорьевская
Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
Теги: ЦСКА Москва, Алексей Березуцкий, Геннадий Костылев
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Комментарии (1)
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0
Spirit
14 Января 2021, 16:37

всех любитель картофана слил)))

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