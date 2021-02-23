Влашич заявил, что в ЦСКА не вакцинировались от коронавируса

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23 Февраля 2021, 11:59,
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Лидер московского ЦСКА Никола Влашич высказался о вакцинации от коронавирусной инфекции в «армейском» клубе.
«Я не делал прививку. Мои одноклубники также не вакцинировались. Пока не знаю, что нас ждет в дальнейшем. Я не слежу за развитием ситуации с коронавирусом, но в курсе, что в чемпионате Росси увеличили процент зрителей на стадионах. Это очень радует», - приводит слова хорватского полузащитника Sportske Novosti.
В первом матче после зимнего перерыва ЦСКА на выезде встретится с «Локомотивом». Игра состоится на «РЖД Арене» 27-го февраля.
В нынешнем сезоне чемпионата России Влашич провел 17 матчей, отметившись восемью голами и пятью результативными передачами.
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Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
|Теги: ЦСКА Москва, Никола Влашич