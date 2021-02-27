​Сестра Влашича посетила матч ЦСКА, футболист не забил пенальти

В субботу ЦСКА проводил гостевое дерби против «Локомотива» в рамках двадцатого тура чемпионата России. «Армейцы» проиграли со счётом 0:2, а их хавбек Никола Влашич не реализовал одиннадцатиметровый удар.

Как сообщает пресс-служба ЦСКА, на матче присутствовала сестра Влашича по имени Бланка. Она и сама является спортсменкой, причём высокого уровня. Бланка становилась чемпионкой Европы и мира по прыжкам в высоту.

«Никола отлично играл, но промазал пенальти. Немного расстроилась, но я счастлива быть здесь», - рассказала Бланка «Спорт-Экспрессу».

В воскресенье ЦСКА может опуститься на третье место в таблице Премьер-лиги. Это случится, если «Спартак» обыграет «Рубин».