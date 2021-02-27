Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ 2020-2021
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​Сестра Влашича посетила матч ЦСКА, футболист не забил пенальти

27 Февраля 2021, 23:52,

В субботу ЦСКА проводил гостевое дерби против «Локомотива» в рамках двадцатого тура чемпионата России. «Армейцы» проиграли со счётом 0:2, а их хавбек Никола Влашич не реализовал одиннадцатиметровый удар.

Как сообщает пресс-служба ЦСКА, на матче присутствовала сестра Влашича по имени Бланка. Она и сама является спортсменкой, причём высокого уровня. Бланка становилась чемпионкой Европы и мира по прыжкам в высоту.

«Никола отлично играл, но промазал пенальти. Немного расстроилась, но я счастлива быть здесь», - рассказала Бланка «Спорт-Экспрессу».

 

В воскресенье ЦСКА может опуститься на третье место в таблице Премьер-лиги. Это случится, если «Спартак» обыграет «Рубин».
Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: ЦСКА Москва, Никола Влашич
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