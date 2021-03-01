Николич: «Нам просто не хватило ротации, так как 8 игроков не были готовы к матчу»

Главный тренер «Локомотива» Марко Николич в эфире канала «Матч Премьер» дал комментарий по матчу с ЦСКА (2:0).

- Вы репетировали на сборах и успешно применяли схему с ромбом в центре поля. Правильно ли я понимаю, что это теперь базовая схема в игре «Локомотива»?

- Я много раз ответил на этот вопрос. Не схема - самое важное. Важнее задачи, которые выполняют игроки на поле. Я очень долго работаю как профессиональный тренер, 14 лет. У меня разные схемы были, и 4-4-2, и «ромб», и 4-3-3 и 4-2-3-1. Но на сборах мы впервые получили возможность тренироваться нормально и выбрать модель игры.

- По этой игре у вас было ощущение, что Виктор Ганчаренко подстраивался под то, что будет делать «Локомотив», прекрасно понимая, что Лисакович и Камано будут играть в атаке, а в центре может быть преимущество в одного игрока? А во втором тайме все изменилось, и «Локомотиву» стало тяжелее?

- Я никогда не комментирую решения коллег это футбол, надо уважать и футболистов, и коллег. Легко говорить после игры. Да, первый тайм у нас был хороший. Во втором тайме нам просто не хватило ротации, так как 8 игроков не были готовы к матчу. Надо было менять раньше. Будь у нас более лучший набор игроков, мы бы и во втором тайме сыграли лучше.

- Скажите о роли вашего нового игрока Пабло в организации атаки.

- Пабло только пришел к нам, но это серьезный парень и качественный игрок, у него отличные навыки, он настоящий профессионал. Это очень важно для футболиста, который играет на этой позиции. В последнем товарищеском матче против «Ростова» и против «Тамбова» он выигрывал всё вверху.

- У вас есть ощущение, что Баринов уже может играть все 90 минут и уже в Туле выйдет в стартовом составе?

- Нет, шесть дней назад он начал тренироваться в общей группе. Перед игрой я ему сказал, что выпущу, если будет возможность, чтобы он почувствовал поле. Он важный игрой для нас и по качеству, и по характеру.