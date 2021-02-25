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ЦСКА потерял Акинфеева и Дивеева, игроки заразились коронавирусом

25 Февраля 2021, 08:49,

Московский ЦСКА из-за коронавируса лишился двух футболистов в преддверии возобновления чемпионата России.

Как сообщает Metaratings, положительные тесты на Covid-19 сдали защитник Игорь Дивеев и вратарь Игорь Акинфеев. Оба футболиста не смогут помочь «армейцам» в предстоящем поединке против «Локомотива».

Источник отмечает, что столичный клуб решил экстренно отозвать из аренды голкипера Илью Помазуна, выступавшего за екатеринбургский «Урал».

Дерби между «Локомотивом» и ЦСКА состоится в субботу, 27-го февраля. Стартовый свисток прозвучит в 19:00 по московскому времени.
Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: ЦСКА Москва, Игорь Акинфеев, Игорь Дивеев
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Комментарии (2)
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0
Super fanat
25 Февраля 2021, 09:41

Шансы ЦСКА на победу в дерби резко упали. Тут бы в ничейку хотя бы скатать, пусть и результативную... А пока что здоровья игрокам.

0
White_Shark
25 Февраля 2021, 09:14
Огонь новость перед дерби с Локо.....
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