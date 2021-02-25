ЦСКА потерял Акинфеева и Дивеева, игроки заразились коронавирусом

Московский ЦСКА из-за коронавируса лишился двух футболистов в преддверии возобновления чемпионата России.

Как сообщает Metaratings, положительные тесты на Covid-19 сдали защитник Игорь Дивеев и вратарь Игорь Акинфеев. Оба футболиста не смогут помочь «армейцам» в предстоящем поединке против «Локомотива».

Источник отмечает, что столичный клуб решил экстренно отозвать из аренды голкипера Илью Помазуна, выступавшего за екатеринбургский «Урал».

Дерби между «Локомотивом» и ЦСКА состоится в субботу, 27-го февраля. Стартовый свисток прозвучит в 19:00 по московскому времени.