ЦСКА потерял Акинфеева и Дивеева, игроки заразились коронавирусом

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25 Февраля 2021, 08:49,
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Московский ЦСКА из-за коронавируса лишился двух футболистов в преддверии возобновления чемпионата России.
Как сообщает Metaratings, положительные тесты на Covid-19 сдали защитник Игорь Дивеев и вратарь Игорь Акинфеев. Оба футболиста не смогут помочь «армейцам» в предстоящем поединке против «Локомотива».
Источник отмечает, что столичный клуб решил экстренно отозвать из аренды голкипера Илью Помазуна, выступавшего за екатеринбургский «Урал».
Дерби между «Локомотивом» и ЦСКА состоится в субботу, 27-го февраля. Стартовый свисток прозвучит в 19:00 по московскому времени.
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Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
|Теги: ЦСКА Москва, Игорь Акинфеев, Игорь Дивеев
Шансы ЦСКА на победу в дерби резко упали. Тут бы в ничейку хотя бы скатать, пусть и результативную... А пока что здоровья игрокам.