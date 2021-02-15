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Куман: «Мы прибавили за последнее время, а «ПСЖ» давно выступает на стабильно высоком уровне»

15 Февраля 2021, 21:20,

Главный тренер «Барселоны» Рональд Куман поделился ожиданиями от матча против «ПСЖ».

«Мы сразу же после жеребьевки поняли, что нас ждут сложные матчи. У «ПСЖ» прекрасная команда. Завтра будет интересная игра, мы прибавили за последнее время, а парижане давно выступают на стабильно высоком уровне.

Травма Пике? Он уже в порядке, тренировался в основной группе четыре или пять дней. Я уверен в его состоянии, но у меня есть ещё один день, чтобы определиться со стартовым составом.

Месси? Лионель – лучший игрок в мире, нам нужно, чтобы он находился в прекрасной форме», - цитирует Кумана пресс-служба УЕФА.
Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
Теги: Барселона, Рональд Куман
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